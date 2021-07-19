Türkiye aşılama programında vites yükseltti. Her geçen gün aşılama programına yeni yaş grupları dahil ediliyor.

63 milyon 518 bin 186 doz aşı yapıldı

Türkiye'de toplam yapılan aşı sayısı 63 milyon 518 bin 186'ya ulaştı. Bunların içinde birinci doz uygulanan kişi sayısı 38 milyon 979 bin 498, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 20 milyon 896 bin 992 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık çalışanları "Kolları Sıvayalım Aşımızı Olalım" kampanyası kapsamında farkındalık videosu hazırladı.

Videoda, 6 sağlık çalışanının 1 flakonu açarak birbirlerine aşı yaptığı anlar yer alıyor.