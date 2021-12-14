Türkiye'de geliştirilen genomik surveyans stratejisiyle PCR gibi yaygın kullanılan bir yöntem ile nokta mutasyon taraması yapılıyor.

Bu taramada şüpheli bulunan pozitif örnekler sekanslama analizi için Ankara'daki Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarı'na gönderiliyor. Burada tüm genom dizi analizi yöntemiyle varyantların türü tespit ediliyor. Elde edilen sonuçlar uluslararası bilimsel platformlara iletiliyor.

Omicron varyantına tarama programı başlatıldı

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Gülay Korukluoğlu, virüslerde oluşan mutasyonların ileri moleküler analizlerle izlenmesinin önemine vurgu yaparak Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda başarılı çalışmalara imza attığını söyledi.

Koronavirüsün mutasyonlarına tarama testi yapıldığını belirten Korukluoğlu, "Şu anda da aynı şekilde Omicron varyantına bir tarama programı başlatıldı" dedi.