Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından asker uğurlamalarında COVID-19 tedbirlerine uyulmamasına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"COVID-19 tedbirlerine uyulmadan yapılan asker uğurlamaları haberlerine giderek daha fazla rastlıyoruz. Uğurlamaları bu şekilde yapanlar, kendilerine iyilik, arkadaşlarına arkadaşlık yapmıyor. Arkadaşının vatani görevine pozitif tanı konmuş olarak başlamasını, hangi arkadaş ister?"