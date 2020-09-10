Bakan Koca: Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 67
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerin doluluk oranına ilişkin, "Türkiye genelinde yatak doluluk oranımız yüzde 52, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 67, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 32" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında Van, Muş, Hakkari ve Bitlis illerinin il sağlık müdürleriyle görüştü.
Görüşmenin ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından önce çıkanlar:
Türkiye genelinde yatak doluluk oranımız yüzde 52, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 67, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 32.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 10, 2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye genelinde yatak doluluk oranımız yüzde 52, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 67, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 32.https://t.co/rK3B2nJKgb pic.twitter.com/GSavO2Mi52
Aldığımız tedbirlerden öncelikli hedefimiz hasta sayısının artışını durdurmaktır.
Özellikle bu yıl dünyada grip aşısına talebin daha fazla olduğunu görüyoruz.
Bu yıl dünyada grip aşısına eğilim ve talebin daha fazla olduğunu görüyoruz. Dünyada üretim yapan firmaların sayısı belli. Dünyada bu kapasite bu yıl yüzde 20 oranında artıyor. Ama talep bundan çok öte.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 10, 2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Türkiye genelinde yatak doluluk oranımız yüzde 52, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 67, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 32.https://t.co/rK3B2nJKgb pic.twitter.com/GSavO2Mi52(Grip aşısı) Ülkemizde bu anlamda geçen yıl talep ettiğimiz aşıdan daha fazlasını tedarik etmek üzere yoğun bir çaba içerisindeyiz. Zannediyorum geçen yılların 2 veya 3, hatta 4 katı oranında bu tedariği sağlama noktasında bir sonuç elde etmiş olacağız.Hem Pfizer, hem Çin Sinovac, hem Rusya'nın aşılarının yıl bitmeden de piyasaya verileceği kanaati taşıyorum. Bununla ilgili de ayrıca bağlantılarımızın, iş birliğimizin olduğunu da söylemek istiyorum.
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