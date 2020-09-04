Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır'da açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Diyarbakır'da yoğun bakım kapasitemizi 520'ye çıkaracağız.

Önceliğimiz hasta artış sayısını durdurmak.

Diyarbakır'da salgın başında 118 olan filyasyon ekibimizi 385'e yükselttik.

Batman'da yeni 440 yataklı hastanemizi bu ay sonu hizmete alıyoruz. Batman'da şu anda yoğun bakım doluluk oranı %79, solunum Dcihazı doluluk oranı ise %44.

Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31'dir.

Temaslı ve şüpheli kişiler kendilerini mutlaka izole etmeli.

Bir tek hasta kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edecek.

6 ilimize şehir hastanesi inşa edeceğiz.

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'a hastane yapacağız.

Şanlıurfa Şehir Hastanemizin inşasına en kısa sürede başlıyoruz.

Vatandaşlarımızın tedbirlere uymadaki ihmalleri bizi üzüyor.

Önümüzdeki aylarda maskeyi daha yoğun kullanmak çok önemli.

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