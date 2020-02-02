Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs tanısı olan kimsenin olmadığını bir kez daha tekrarlayan Bakan Koca şunları söyledi:

"Virüsün ülkemize girişini engellemek için büyük gayret gösteriyoruz. Ülkemizde Koronavirüs tanısı olan hiçbir vatandaşımız olmadı. Dün, Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda çalışılan 18 numune olmuştur. Bunların sonucu negatif çıkmıştır."

Wuhan'dan gelenlerin 14 gün her ihtimale karşı takip edileceğini belirten Koca şöyle konuştu:

"Wuhan'dan tahliye edilenlerden ilk numuneleri alındı. Muhtemelen yarın numune sonuçlarını açıklamış oluruz. Dün tahliye ettiğimiz hiçbir vatandaşımızda hastalık belirtisi yok. Riski sıfırlamak için 14 gün takibini yapacağız. Şu ana kadar hepsinin sağlık durumu iyi."

Koca, ailelerin durumdan tedirgin olmamasını belirterek, "Yarın okullar açılıyor. Ailelerimizin tedirgin olmasını gerektirecek bir durum olmadığını belirtmek isterim" dedi.