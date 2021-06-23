Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Salgın yönetiminin en zorlu günleriydi. Birazdan bu dönemin açtığı hasarla ilgili bazı bilgileri paylaşacağım.

Hastalığı geçirdikten 45 gün sonrasında 65 yaş üzerinde vefatın iki kattan fazla arttığını tespit ettik. Gelecek 3 yıl bu hasarı telafi etmekle geçecek.

Dünyanın en hızlı aşılama programlarından birini yürütüyoruz. Kahraman sağlık çalışanlarımızın gücüne güvenin.

Cuma gününden itibaren 18 yaşından gün almış olan herkes aşı randevusu alabilecek.

Ayrıntılar geliyor...