Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Ülkemiz salgının en zor dönemini geçirmektedir. Yorgunluk ve virüsün yeni varyantlarında zorluk yaşıyoruz. Yeni vakaların yüzde 85'i İngiltere mutasyonu kaynaklıdır. 18 milyon dozdan fazla aşı yapıldı. En çok aşılama yapan ülkeler arasındayız. Aşılanan kişi sayısı 7,5 milyonu buldu.

COVID-19 risk haritası, nüfusun yüzde 80'inin çok yüksek risk grubundaki şehirlerde yaşadığını ortaya koyuyor.

Yüzde 59 olan yatak doluluk oranı ve yüzde 67,4 olan yoğun bakım doluluk oranında dramatik artış yok ama gelişmeler ciddi, veriler ikaz edici. Şayet yükümüz önü alınamaz derecede ağırlaşırsa örneğini daha önce yaşadığımız gibi bir düzenlemeye gitmek zorunda kalabiliriz.

Güney Afrika varyantı 11 ilde 285 kişide, Brezilya varyantı ise 9 ilde 166 kişide görüldü. Kasım ayında yoğun bakıma yatan hastaların yüzde 69'unu 65 yaş üstü oluştururken bugün bu oran yüzde 53'lere kadar düştü. Yakın zamanda hem tedarik yoluyla aşı çeşitliliğini sağlayarak hem de yerli aşı üretimiyle toplum bağışıklığını gerçekleştireceğiz.

65 yaş üstü vatandaşların 1 Ocak itibarıyla toplam vaka içindeki oranı 17,7 iken şimdi yüzde 8,2. Aşılama sonrası neredeyse yarı yarıya düştü. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın yüzde 23,6'sı, aşısı tanımlandığı halde halen aşısını yaptırmış durumda değil.

Sağlık çalışanlarının hastanede yatanlar içindeki oranı yüzde 3,1 iken şu an 0,78. Yani beşte bir oranına inmiş durumda.