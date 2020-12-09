Koronavirüs Bilim Kurulu bugün 17.00'de toplandı. Toplantıda salgınla ilgili son gelişmeler ve aşı çalışmaları değerlendirildi.

Yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği de birçok kişi tarafından merak konusu oldu.

Bakan Koca, toplantının ardından kameralar karşısına geçti. Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapıyor. https://t.co/DWf3A2x8fR — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 9, 2020

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son birkaç ayda yeniden virüsle yüz yüze geldik. Bugün itibarıyla test sayımız 20 milyonu buldu, kapasitemizi artırdık.

Gittikçe artan yoğunluğa karşı tedbirlerimizi sıkılaştırıyoruz. Nisan ayına göre vaka sayısında 5 kat artış bulunmakta. Filyasyon ekiplerimizi artırıyoruz.

Sağlık çalışanlarımızın nasıl bir yükün altında olduğunu görüyorsunuz. Yoğun bakımlarımlarımzda çok sayıda hastamız yaşam mücadelesi veriyor. Doğrudan müdahale ile birçok ilimizde artış kontolü sağlasak da en ufak bir artışa tahammülüz yoktur.

"İstanbul'da vaka artışı düştü"

Hatay, Adana, Samsun, Antalya, Mersin ve Ordu'da vaka sayılarımız artmaya devam ediyor. Hastanelerimiz, yoğun bakımlarımız ciddi yük altında. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Sivas, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te vaka artışı düşmeye başladı

Sınırlı sayıda ilimzide yüksek risk devam ediyor. Bilim insanlarımız insanları bilgilendirmede ısrarcı oluyor. Maske ve mesafenin bu mücadelede yeterli olmadığını görüyoruz. Ülke olarak birlikte hareket etmeliyiz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bundan önceki zirve olan nisan ayına göre günlük vaka sayısında 5 kattan fazla, vefatlarda yüzde 55 artış bulunmaktadır.https://t.co/DKrznnvuct pic.twitter.com/1zrQXbRQni — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 9, 2020

"Aşıyı tedbirlere eklemenin umudu içindeyiz"

Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük destek verdi. Kısıtlamaların uygulanmasına destek veren görevlililerimize ayrıca teşekkür ederim.

Henüz bu pandemiden kurtulabilmenin başka bilinen bir yolu yok. Önümüzdeki günlerde tedbirlere aşıyı eklemenin beklentisi içindeyiz.

"Bir kaç gün içinde aşının teslimatı yapılacak"

Önümüzdeki birkaç gün içinde aşı teslimatı yapılacak. Kademeli olarak 50 milyon doz gelecektir. Kısa dönem sonuçları etkili olarak bildirilmiştir. Türkiye'nin standartlarına uygun olabilecek alternatif aşılarla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor.

Yerli aşımızda nisan ayında faz 3 uygulamasına geçebileceğiz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Önümüzdeki birkaç gün içinde inaktif aşının teslimatının yapılması planlandı. Kademeli olarak şimdilik 50 milyon doz gelecek.https://t.co/DKrznnvuct pic.twitter.com/3bCgMbRDpb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 9, 2020

"Aşı bedelsiz olarak yapılacak"

Aşıyı aldığımızda ülkemize ithal edilen tüm aşılarda olduğu gibi inceleme yapılacaktır. Veriler değerlendirilerek ülkemiz standartlarına uygun bulunduğu takdirde aşılanmaya geçilecektir.

Belirlenen önceliklere göre aşılama yapılacaktır. Elimizdeki bütün imkanları değerlendirilecektir. Aşı bedelsiz olarak verilecek. Sağlık kuruluşlarında yapılacaktır. Böylece aşılanan vatandaşlarımız veri tabanından takip edilecektir.

Daha önceleri ortalama 10 yıl gibi gerçekleşen aşı geliştirme, 1 yıl gibi kısa bir sürede gerçekleşmiştir.

"Hepimiz aynı taraftayız"

Salgınla mücadelede hepimizin aynı tarafta olduğunu unutmamalıyız. Milletçe bu illetten kurtulmak için beraber hareket etmeliyiz.

Birlikte hareket etmek zorundayız. Herkesin önyargız destek olması milli bir seferberlik halindeyiz. Aslı olan ve olmayan iddialara asla itibar etmeyelim.

[Grafik: Sağlık Bakanlığı| Güncel yoğun bakım doluluk oranları tablosu]

İstanbul'da hastane yükü devam ediyor ancak artış hızında düşüş var. İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.2, Ankara'da yüzde 73.5 ve İzmir'de yüzde 77.6'dır. Hatay'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 84.8'dir.

Son 24 saatte 31 bin 712 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 31 bin 712 yeni vaka tespit edildi. 6 bin 213 yeni hasta belirlendi. 5 bin 846 kişi COVID-19'u yendi. 204 bin 411 test uygulandı. 217 kişi vefat etti.

Toplam test sayısı Türkiye'de 20 milyon 294 bin 377'ye çıktı. Ağır hasta sayısı 5 bin 901'e yükseldi.

"Yakın dönemde aşı erişimini önemsiyoruz"

Aralık, ocak ve şubat aylarında yoğun aşıya erişimi önemsiyoruz. Erken dönemde aşının teslim edilebilirliği konusunda çok rahat olmadığını gördük. Bize nisan ayından sonra teslim edilecek aşıya ihtiyacımız yok. Nisan ayından sonra yerli aşı çalışmalarımızın devreye gireceğini tahmin ediyoruz. Sinovac aşısı bugüne kadar ki çocukluk aşımızı üreten ve geliştiren, başarı ortaya koymuş bir firma.

"Aşının zorunlu olması gerektiğini düşünmüyoruz"

Prizer'dan ilk günden itibaren talepte bulunduk. Ancak nisan ayından sonra teslim edilecek aşıyı kabul edemeyeceğimizi söyledik. Rusya'nın aşısından temin etme noktasında bir sorun olmayacaktır.

Vatandaşımıza güvenilir ve etkinliği olan inaktif aşıyı önemsiyoruz. Diğer aşıların uzun vadeli aşıları önemsiyoruz. Ucuz olduğu için değil, güvenli olduğu için. Daha fazla aşı alacağız.

Aşının zorunlu olması gerektiğini düşünmüyoruz. Aşının etkinliği net izah edilirse birçok kişinin yaptıracağına inanıyorum.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşının zorunlu olmasını şimdilik düşünmüyoruz. İnaktif aşı, ölü virüs aşısı geçmişte bilinen bir yöntem. Uzun vadeli yan etkilerinin ne olduğunu bildiğimiz ve daha güvenilir bulduğumuz bir aşı.https://t.co/DKrznnvuct pic.twitter.com/To4M9zXHqf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 9, 2020

"Aşı yapılan kişinin HES koduna işlenecek"

Aşı yapılan kişinin HES koduna işlenecek. e-Nabız sisteminde de görünecek. Birçok kurum ve kuruluş aşı yapılmasını önemseyecektir. Gündeme gelebilir bir konu.

Aşılanma sağlık çalışanları ve 65 yaş üzerinden başlanacak. Sonra 4 grup halinde devam edecek.

"Testler yapılmadan aşılar kullanıma sunulmayacak"

Aşı daha önce 11 Aralık'tan sonra gelecek demiştim. 2-3 sonra aşı ülkemize gelebilir. 2 hafta testleri yapılacak, ardından kullanıma sunulacak. Türkiye'de kullanacağımız bütün aşılarda bu inceleme yapılmadan kullanıma izin vermeyeceğiz. Belirlenen önceliklere göre 2 doz aşı vurulacak. İlk aşılama takviminde 18 yaş altı yok. Hamileler düşünülmüyor.

[Aşı olmayanlar belirli yerlere giremeyecek mi?] Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşı, yapılan kişinin HES koduna işlenmiş olacak. Bazı yerlere giriş-çıkış için şu an düşünmüyoruz. Fakat süreçte bu dünyada gündeme gelecek.https://t.co/DKrznnvuct pic.twitter.com/poks844ZIE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 9, 2020

Yeni kısıtlama olacak mı?

Şu an görünen kısıtlamaların yer yer sonuç verdiğini görüyoruz. Tam değerledirmeyi gelecek hafta söyleyebiliriz. Yeni bir kısıtlama için erken olduğunu söyleyebilirim. Salgının seyrine göre duruma bakılacaktır.

Yılbaşında kısıtlamanın 4 gün olup olmayacağı durumu, gelecek hafta değerlendirilecektir.

"216 sağlık çalışanı hayatını kaybetti"

Enfekte olan sağlık çalışanı sayımız 120 bini geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise bu dönemde 216 kişi oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Hepsi görev şehidi oldu. Rabbim yakınlarına sabır versin.