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Sağlık Bakanı Koca: Son birkaç haftada salgının hızını kestik
Sağlık Bakanı Koca, "Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirlerin sıkı denetimi ve hızlı müdahalelerimiz sayesinde salgının hızını kestik" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana valiliğini ziyareti sonrası açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Adana'da valilik ziyareti sonrası açıklama yapıyor. https://t.co/XFE6NVobov— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 9, 2020
Koca'nın açıklamalarından satır başları:
Vaka sayılarını kontrol altına almayı başardık. Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirlerin sıkı denetimi ve hızlı müdahalelerimiz sayesinde salgının hızını kestik.
Vatandaşlarımızı tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya davet ediyorum.
Etiketler: koronavirüs Fahrettin Koca covid-19Son Güncelleme: 9 Ekim 2020 Cuma 11:34
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