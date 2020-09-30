Sağlık Bakanı Koca'nın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

-Unutulmaması gereken, toplumun ortak bir meselesini ele aldığımız, bunu yaparken de toplumun görünen veya çıplak gözle görünmeyen çıkarlarını korumamız gerektiği gerçeğidir.

-Birçok yerde yarı yarıya düşüş sağladık, aşı için önümüzdeki 2-3 aylık zaman kaldığı da düşünülürse tünelin ucu ve ışık göründü.

-Artık dalgalardan ve piklerden değil, aşıdan, tedaviden konuşuyoruz.

-Test sonucu pozitif çıkanların her biri vakadır, önemli bir kısmı da belirti göstermiyor.

-Ölüm sayıları hakkında ilginç iddialar var, kayıtlarımıza saygı gösterin. Türkiye'de ölüm bilgileri 2 kaynakta toplanmaktadır. Ölüm bildiriminde kullanılan form yeni değildir 2013 yılından beri kullanılıyor. Vefat sayısındaki iddialar bazı belediyelerin yanıltıcı verilerine dayanıyor.

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