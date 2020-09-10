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Bakan Koca: Van'da vaka sayıları ikiye katlandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'da koronavirüs artış sayısının neredeyse iki katına çıktığını söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Valiliğinden açıklamalarda bulundu. Bakan Koca'nın açıklamasından öne çıkanlar:
Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor.
Van'daki artış sayısı neredeyse iki katına çıkmış durumda.
Maske ve mesafeden taviz veren her şehirde vaka artışını görüyoruz.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 11:46
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