Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van Valiliğinden açıklamalarda bulundu. Bakan Koca'nın açıklamasından öne çıkanlar:

Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor.

Van'daki artış sayısı neredeyse iki katına çıkmış durumda.

Maske ve mesafeden taviz veren her şehirde vaka artışını görüyoruz.

Ayrıntılar geliyor...