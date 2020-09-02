Türkiye'nin konorovirüsle mücadelesi birinci dalganın ikinci pik seviyesinde sürüyor. Vaka artışları 1500'ün üzerine, vefatlar ise 40'ın üzerine çıktı.



"Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 109 bin 443 test yapıldı, 1572 kişide COVID-19 tespit edildi.



Son 24 saatte 47 hasta vefat etti, 1003 kişi iyileşti. COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 245 bin 929'a yükseldi.



Vaka artışı kısıtlama getirecek mi?



Artan ölüm ve vaka oranları yeni tedbirleri getirecek mi, yeni kısıtlama kararları olacak mı? Ankara'daki Türkiye ortalamasının üzerindeki artış ve yine yüz yüze eğitim başlığı kurulun gündeminde olacak.



Toplantı sonrası Bakan Koca, açıklama yapıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşıyoruz"

"Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşıyoruz, bayramlar ve düğünlerdeki hareketlilik ve dikkatsizliklerimiz bizi bu eşiğe getirdi."

"Vaka sayılarımız artıyor"

"Hastaların ve yitirdiğimiz canlarımızın sayısı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tekrar artıyor."

"Salgın artarak devam ediyor"

"Salgın artarak devam ediyor. Virüs her geçen gün daha fazla insana bulaşıyor. Her gün test sayımızı artırıyoruz. Yeni hasta sayımız düşmüyor."

"29 bin 865 sağlık çalışanımız virüse yakalandı"

"Şu ana kadar 29 bin 865 sağlık çalışanımız virüse yakalandı. 52 sağlık çalışanımızı yitirdiklerimiz arasında ebediyete yolcu ettik"

#SONDAKİKA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Şu ana kadar sağlık kuruluşlarımızda virüsün bulaşmasından kaçamayan 29 bin 865 çalışanımız oldu. 52 sağlık çalışanımızı yitirdiklerimiz arasında ebediyete yolcu ettikhttps://t.co/gSpHsz8D7R pic.twitter.com/4KmBndE38q — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 2, 2020

Türkiye'de son 24 saatte 1596 yeni vaka tespit edildi, 45 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 947 artarak 246 bin 876'ya yükseldi.



