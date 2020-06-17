Koronavirüs Bilim Kurulu, video konferans yöntemiyle toplandı. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alındığı toplantının ardından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor.

Bakan Koca'nın açıklamasından öne çıkanlar:

8 Haziran itibarıyla salgın 6 ayını geride bıraktı. ABD, listenin başlarında yer alıyor. Ülkemiz 1 milyon kişide 2 bin 151 vaka ile 51. sırada. Ölümlü vaka sayısında Türkiye 47. sırada. Ölüm oranlarıyla ilgili bilgiler şöyle. Ülkemiz toplam vaka sayısına kıyasla yüzde 2,67 ölüm oranıyla 81. sırada yer almaktadır.

Dünya insanı virüs ile mücadelesinde henüz gönülleri ferahlatacak bir başarı sağlayamamıştır.

Üretim devam etmek zorunda. Bütün hizmet sektörlerinin canlı olması toplumun geleceği için vazgeçilmez unsurlar. Gençlerimizden, büyüklerimizden evde kalmalarını istedik. Onlar fedakarlığa katlandılar. Kara göründü ancak deniz hala dalgalı.

Normalleşme bir zorunluluktur. Bilinçli, istikrarlı ve kararlı adımlarla ilerledikçe dalgalanmalardan korkmayız. Normalleşmeyi kontrollü sosyal hayata çevirebilirsek o kadar güvenli oluruz. Virüsün etkisinde bir azalma henüz yok ama hekimlerin tedavi etme gücünde önemli artış olduğu bir gerçek.

Hastalarımızın hastanede kalma süresi 2,9 güne düştü. Yoğun bakımda geçirilen süre ortalaması ise 18,9 günden 2,7 güne indi. Entübe edilenlerin vefat etme oranı düştü.

Ankara'da son 1 ayda günlük ortalama vaka sayısı 127

Nisan ayında günde entübe edilen hasta sayısı 130 civarındayken haziran başında 18'e kadar düştü.

Salgın boyunca vefat edenlerin içinde yüzde 71,70'tir. 60 yaşından küçük kaybettiklerimiz vefat edenlerin yalnızca yüzde 4,26'sını oluşturuyor.

Vaka sayısına göre vefat oranının en yüksek olduğu il yüzde 12,4 ile Gümüşhane, en düşük olduğu il ise yüzde 0,33 ile Kilis'tir.

Ankara'da son 1 ayda günlük ortalama vaka sayısı 127. Son 1 haftada günlük ortalama vaka sayısı 155, son 3 günde 177. Son bir ayda İstanbul'da günlük ortalama vaka sayısı 653, son bir haftada 620, son güç günde ise 616.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Son bir ayda İstanbul'da günlük ortalama vaka sayısı 653, son bir haftada 620, son üç günde 616.https://t.co/BvXgcAD0Qy pic.twitter.com/KzDHg7CCoU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 17, 2020

Türkiye'de 1429 yeni vaka tespit edildi

Bu ülkeyi seven, yakınını, akrabasını, eşini dostunu seven onların hakkını koruma sorumluluğu taşıyan vatandaşlarımızdan şüphe etmiyorum.

Türkiye'de son 24 saatte 1429 yeni vaka tespit edildi, 19 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 1261 artarak 154 bin 640'a yükseldi. Günlük yeni vaka sayımızda dün, bir önceki güne göre 125 azalma olmuştu. Bugün durum durağan. Yeni iyileşen hasta sayımız, şu an yeni vaka sayısından daha az. Tedbirlerle vaka sayısını ve riski azaltmalıyız.

Bilim Kurulu, İstanbul, Ankara ve Bursa için maske zorunluluğu önerdi.

Hayatın kontrollü devam etmesi bizim elimizde. Pikten sonra bir plato çizdiğini ve plato çizdiğini hepimiz gördük. Dalgalanmalar olabilir, bu dalgalanmalar tamamen tedbirlere uyumla doğru orantılı. Dalgalanmanın beklediğimizden fazla olduğunu söyleyebilirim.

Önümüzdeki dönemde sokağa çıkma kısıtlaması gibi bir durumu düşünmüyoruz. Bilim Kurulunda gündeme gelmedi.

Vaka sayısında yaş ortalaması, özellikle gençlerin sokağa çıkmasıyla aşağı düştü. Vefat edenler içinde 65 yaş üstü vefat edenlerin oranı yüzde 93'lere kadar çıkmış oldu. Büyüklerimizin daha hassas olmalarını, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını ve çıkmaları gerekiyorsa maskesiz çıkmamalarının altını çizmek istiyorum.

Bedelli askerlikle ilgili devamından yana olundu. 28 gün uygulaması devam etmiş olacak. Rehber de yayımlandı.

Öğrencilerimizle ilgili şu dönemde sınavın olabildiğince güvenilir yapılması şeklinde bir yaklaşımı oldu. Hem rehber yayımlandı hem de ilgili birimlere tedbirler hatırlatıldı.

Her iki sınav için Bilim Kurulunun özellikle sınava giriş saatleri ve çıkış saatleri olmak üzere öğrencilerin daha güvenilir sınava gelişlerini sağlamak üzere bir önerisi oldu. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımıza öneriyi paylaştım. Cumhurbaşkanımız hassasiyet gösterilmesi gerektiği, giriş ve çıkışlarla ilgili uygulamanın yapılmasının talimatını verdi. İçişleri Bakanlığımız bugün açıklama yapmış olur.

Aşı çalışmaları

3 aşı çalışmasının hayvan çalışmaları da devam ediyor. Daha klinik safhasına gelmiş değil. Eylül ve ekim ayında 2 aşı çalışmasının klinik aşamasına gelebileceğini söyleyebilirim.

Bağışıklık çalışması çok önemliydi. 153 binin yarısına yakını tamamlandı. Çalışmanın ön bilgileri ise toplumda PCR ile yapılan numune sonuçlarında 1000'de 2-2,5'larda olduğunu görüyoruz. Yani çok yüksek olmadığını görüyoruz.

Antikor testiyle ilgili ise şu an daha yüzde 1,5'ların altında olduğunu görüyoruz. Bunu bütün Türkiye bazında söylüyorum. Sürü bağışıklığının aslında öyle kolay bir bağışıklama olmadığını çok net söyleyebiliriz. Yüzde 60-65'nin koruyuculuğunu sağlamış olması gerekiyor. 40-45 misli daha benzer bir salgını görmemiz gerekiyor. Bu anlamda sürü bağışıklığının anlamlı olmadığını söyleyebiliriz. Bundan hedeflediğimiz başlıklar şunlar:

Toplumda gerçekten taşıyıcılığın oranını bilmekti. 1000'de 2'lerde olan bir taşıyıcılıktan bahsediyoruz.

Ayrıntılar geliyor...