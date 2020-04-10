Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Söyleyeceklerim hepimiz içindir. Sizden öncelikle şunu istirham ediyorum. Beni lütfen karşılıklı konuşuyormuş gibi dinleyin. Bütün ülkemin dikkati bu sözlerde olsun istiyorum. Size bazı rakamlar vereceğim. Sağlık personeli sayımız 1 milyon 61 bin 635'tir. Bunun 165 bin 363'ü doktor, 204 bin 969'u hemşiredir. Bu sizler için gece gündüz görev başında olan sağlık ordusudur. Bu denli hızlı bir iyileşmenin örneği yoktur. Yoğun bakım kapasitesinde Avrupa'nın en avantajlı ülkesiyiz.

Sağlık ordumuzun hastalığı yenme konusundaki kararlılığına güvenin. 2 bin 423 hastamız taburcu oldu. Siz tedbir almazsanız tüm tedbirleri boşa çıkaracak bir hastalıktır. Aradığı temas ortamını bulursa size kolayca bulaşacaktır.

"Bu sözler, sahada mücadele eden sağlık personelimizin de sözleri"

Virüsü taşıdığı kesin olarak bilinenler tedavi altında. Dikkatli olmalısınız. Sosyal hareketliliği asgariye indirin. Bana bir şey olmaz düşüncesine kapılmayın. Taşıyıcılardan biri siz olabilirsiniz. Virüsü yenemeyecek kişilere bulaştırma ihtimaliniz olduğunu unutmayın. Virüse karşı bir şey olmaz düşüncesi yanlıştır. Bu güveni ilk fırsatta boşa çıkaracaktır. Virüsü herkes taşıyabilir. Bize ayrıcalık taşıyacak tek şey tedbirdir.

Sayıların nerelere varabileceği tüm dünyada gözler önündeyken bunu tarihi bir sorun olarak görmemek mümkün mü? Hepimiz bu mücadelenin kurallarına hızlı adapte olursak o kadar hızlı sonuç alırız. Kuralları tavizsiz uygularsak hastalığın yeni kişilere bulaşmasını önlemiş olacağız. Hastalığı kontrol altına aldığımızda ise güneş doğacak. Bu sözler, sahada mücadele eden sağlık personelimizin de sözleridir. Onların en büyük dileği hastalarından biri olmamanız.

"Biz çok daha büyük bir baharı bekliyoruz"

Nisan ayındayız. Güneşin, sokakların çekiciliğine biraz daha direnmek zorundayız. Biz çok daha büyük bir baharı bekliyoruz. Onu geciktirmeyelim.

Vekillerine seslenmek istiyorum. Saygıdeğer vekillerimiz, kamuoyu vicdanı hiçbir seferinde bu sorunu sineye çekmedi. Yüce Meclisimiz, sağlıkta şiddetin önlenmesi yasa teklifiyle beklediğimiz adımı atmış durumda. Yeni bir şiddet olayı toplum vicdanında bağışlanması mümkün olmayan bir olaydır. Yasa tasarısı bizler için de büyük önem taşımaktadır.

Değerli vekillerimiz, isteğimiz bu yasa tasarısının tüm vekillerin evet oyuyla yasalaşmasıdır. Eğer oy birliğiyle çıkarırsa, Meclisimizi yürekten alkışlayacağız.

Türkiye'de güncel durum

Toplam test sayımız 307 bin 210. Bugün 30 bin 864 yeni test yaptık. 4 bin 747 yeni vakamız var. Bugün vefat eden 98 vatandaşlarımızla beraber can kaybı 1006 oldu. Test sayımız arttıkça vakaları daha erken tespit ediyoruz.

Maske kullanımını kolaylaştırmak için ücretsiz ulaştırmaya başladık. e-Devlet üzerinden talep edenlere göndermeye devam ediyoruz. Tüm Türkiye'ye eczanelerden ücretsiz maske verilmesine başlayacağız.

Bu konuda üzerine düşen sorumluluğu üstlenen eczacılarımıza teşekkür ediyorum.

İlaçların faydasından emin oluyoruz. Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hastamızın azaldığını görüyoruz. Ülkemizde ölüm oranı yüzde 2,15. Nüfusu 10 milyonu aşan ülkeler arasında Türkiye 12. sırada.

Toplumuzda çok yüksek bir duyarlılık va teşekkür ediyorum.

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