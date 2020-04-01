Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Dünya koronavirüse karşı şu anda ne başarı göstermişse bunu izolasyona borçludur. Biz de hastalığın ülkemize girmesini bu yolla önledik. Mücadele temelde yayılmayı önleme mücadelesidir. Tehdit herkes için ortak. Tehdide karşı davranış ortak olmalıdır.

Virüsün bütün gücünün ne olduğunu size söyleyeyim. Virüsün bütün gücü yayılma fırsatıdır. Bu savaşta virüse bu gücü tanımayalım.

Son 24 saatte test sayısı 14 bin 396, vaka sayısı 2 bin 148, vefat sayısı 63, tedavisi tamamlanarak taburcu edilen kişi sayısı ise 333 oldu. Koronavirüs tespiti için test merkez sayısı 89'a çıkarılacak.

Stratejimiz sabit hayat olmalıdır, yuvamız gücümüz olmalıdır. Şehirlerde hareketlilik ne kadar azalırsa o kadar hızlı galip geliriz. Bu bir halk sağlığı savaşıdır. Hedefimiz bu savaştan en az can kaybıyla çıkmak, virüsü mümkün olduğu kadar erken kontrol altına almaktır.

Bütün illerimizde artık bu virüsün olduğunu biliyoruz. Daha çok vakanın İstanbul... İstanbul'daki vaka sayısı 8852. Yüzde 60'lara yakın. Onu İzmir izliyor, onu Ankara izliyor. Toplam 39 ilimizde can kaybımız var. Burada da ağırlıklı İstanbul, devamında İzmir, Kocaeli, Ankara, Konya...

Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yüzde 68,8'inin, şu an yoğun bakımda olanların yüzde 63,3'ünün tansiyon hastası olduğunu görüyoruz.

DSÖ Avrupa Direktörü, bu süreçte birçok ülkeye verdiğimiz destek ve süreci iyi yönettiğimiz için bize teşekkür etti.

601 sağlk çalışanı virüsten etkilendi. Özverili bir şekilde çalışıyoruz, onları korumak için her tedbiri alıyoruz.

Seyahat kısıtlamasının daha yoğun yapılmasının gerektiğini düşünüyoruz. İçişleri Bakanlığımızın daha da yoğunlaştırarak sürdüreceklerini biliyoruz.

Bilim Kurulu'nun geçen toplantıda aldığı kararları biz biliyoruz. Özellikle bazı şehirler özelinde genel giriş çıkışların kontrolü istenmişti, bu bütün Türkiye'de uygulandı. Önümüzdeki günlerde bunun daha yoğun bir şekilde uygulanmış olacak.

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