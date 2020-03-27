Bakan Koca'nın açıklamasından öne çıkan başlıklar:

10 Mart'tan bu yana Türkiye'de hayat değişti. Hasta sayısının 90 bine yaklaştığı ülkeler var. Asla onlarla aynı durumda değiliz. Türkiye insanını korumak için elinden geleni yaptı, yapıyor. Bu tehlikeden uzak durmanın yolu hayat tarzımızı değiştirmek.

Bugün Bilim Kurulumuzda belki de en önemli toplantımızı yaptık. Hastalığın yayılmasına karşı daha iyi tedbirlere ihtiyacımız olduğunu gördük.

Sosyal hareketlilik en alt düzeye inmelidir. Sosyal hayat buna göre düzenlenmelidir. Bunun için çalışma saatleri, günleri, tatiller düzene konmalıdır.

En önemli konu sokakta geçirilecek zamana kısıt getirilmesi konusudur. Teması en aza indirecek bir hayata ihtiyacımız var. Şehirden şehre taşınmasına set çekmek gerekiyor. Özetleyecek olursam, Bilim Kurulumuzun 83 milyon için önerdiği belli bir süreliğine belli sınırlar konmuş bir hayattır. Kısıtlama önerisini Cumhurbaşkanı değerlendirecek.

42 hasta iyileşerek taburcu oldu

Bugün itibarıyla internet ortamında vaka sayıları açıklanmış olacak. Son 24 saatte 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle can kaybımız 92'yi buldu. 42 hasta iyileşerek taburcu olmuştur.

Bütün illerde ne kadar vaka olduğunu biliyoruz, bazı illerde vaka saylarının fazla olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki günlerde test sayısı 15-20 binlere kadar çıkacak.

Şahısların veya özel bir kuruluşun kendi başına kit alarak, numuneleri test ediyor olması asla kabul ettiğimiz bir durum değil.

Çok riskli olan hekimlerimizin ve personelimizin bu dönemde COVID-19 tanısı aldığı oldu. Sayısının da şu an söylememin doğru olmadığını, çalışanlarımızı korumak için her türlü tedbiri aldığımızı ifade etmek istiyorum.

3 milyon 615 bin tane N95 dediğimiz hekimlerin kullandığı maske, iki gün önce bütün kurumlarımıza dağıtıldı.

Spor camiasında pozitif olan vakaların sayısı az değil.

Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında bir doluluk var.

Ayrıntılar geliyor...