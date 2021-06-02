Bakan Koca'nın açıklamasından öne çıkan başlıklar:

Kısıtlanma dönemlerinde gösterdiğiniz fedakarlıkların neticelerini acele ederek heba etmemeliyiz.

Kontrollü olarak sosyalleşmedikçe ağır bedeller ödüyoruz.

Yaz sonunda salgından değil, daha güzel günlerden bahsedeceğimiz görünür oldu. Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak.

Aşı sırası gelenler aşılarını olsunlar. Aşı programımız ile toplumumuzun en az yüzde 60’ını bağışık hale getirmeden salgının durdurulmasından söz edemeyiz. Bunun için aşı olarak kendimizi ve sevdiklerimizi korumakla sorumluyuz. Bir kez daha tekrar ediyorum, eski normale giden yol aşılamadan geçiyor. Sırası gelen aşısını olarak mücadeledeki yerini alsın. 84 milyon olarak birlikte başaracağız

Aşıların birbirinden üstünlüğü konusunda değerlendirme yapacak kadar zaman geçmedi.

Ülkemizde kullanılan aşıların etkili ve güvenli olduğundan eminiz.

Ayrıntılar geliyor...