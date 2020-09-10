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Sağlık Bakanı Koca açıklama yapıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadele kapsamında Van, Muş, Hakkari ve Bitlis illerinin il sağlık müdürleriyle görüştü. Görüşmenin ardından bakan Koca açıklamalarda bulunuyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Kocanın açıklamasından önce çıkanlar:
Bir tek hasta kalmayana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Öncelikli hedefimiz vaka artışını durdurmak.
Etiketler: sağlık bakanı Fahrettin KocaSon Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 19:28
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