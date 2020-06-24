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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının satır başları şöyle;
Koronavirüsün oldukça zor, pek çok bilinmezi beraberinde getirdiği bir dönemini aştığımız konusunda bir iyimserlik içindeyiz.
Tedbire daha az ihtiyaç duyulacak dönemi, şimdi uyguladığımız tedbirlerle hazırlıyoruz.
Maske kullanmamak kişisel hukukun ihlalidir. Virüs maske kullanmamızı zorunlu kılıyor.
Hastalık riskine karşı bazı kontrol mekanizmalarını devam ettirmeliyiz. Tedbirlere uymak normale dönüş yolunu kısaltacaktır.
Virüsün yayılma hızında azalma olmamıştır. Virüsün hasta etme gücünde azalma olduğu konusunda ise bilimsel bir kanıt yoktur.
Mevcut şartlarda büyüklerimiz ve kronik hastalığı olanlar, virüse karşı halen risk grubundadır.
Ayrıntılar gelecek...
Etiketler: salgın pandemi koronavirüs Fahrettin Koca covid-19Son Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 19:56
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