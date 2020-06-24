Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının satır başları şöyle;

Koronavirüsün oldukça zor, pek çok bilinmezi beraberinde getirdiği bir dönemini aştığımız konusunda bir iyimserlik içindeyiz.

Tedbire daha az ihtiyaç duyulacak dönemi, şimdi uyguladığımız tedbirlerle hazırlıyoruz.

Maske kullanmamak kişisel hukukun ihlalidir. Virüs maske kullanmamızı zorunlu kılıyor.

Hastalık riskine karşı bazı kontrol mekanizmalarını devam ettirmeliyiz. Tedbirlere uymak normale dönüş yolunu kısaltacaktır.

Virüsün yayılma hızında azalma olmamıştır. Virüsün hasta etme gücünde azalma olduğu konusunda ise bilimsel bir kanıt yoktur.

Mevcut şartlarda büyüklerimiz ve kronik hastalığı olanlar, virüse karşı halen risk grubundadır.

Ayrıntılar gelecek...