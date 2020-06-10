Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Devletimiz salgınla mücadelenin kahramanlarına gerekli bütün imkanları sağlamıştır. Son derece önemli bir nokta var, sizlere teşekkürlerim tam bir zaferle sona ermiş bir mücadelenin teşekkürü değildir. Birbirimize güç veren teşekkürlerdir.

Bugüne kadar sokağa kısıtlı şekilde çıkabilen 65 yaş üstü büyüklerimiz artık 10.00-20.00 saatleri arası dışarı çıkabiliyorlar. Kısıtlamaların ortadan kalkması tehlikenin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Bu dönem içinde bu yaş grubunda hastalığa yakalanma oranı yüzde 50 oranında azalmıştır. Dışarıda tedbirler tam uyumla sürdürülmelidir.

18 yaş altı ile ilgili kısıtlamaların tümü kaldırıldı. Kısıtlar yayılıma ve kayıplara engel oldu. Umarım gençlerimiz ve büyüklerimiz bunu hak edilmiş bir teşekkür olarak görürler. Bugünlerin örnek genci bence maskesini takan, mesafesini koruyan gençtir. Bir ağabeyiniz olarak aklım sizde olacak. Büyüklerimiz sizlere serbestlik gelmiş olması riskin olmadığı anlamına gelmiyor. Sizden istirhamım evde geçen günleri riske atmamanız.

Koronavirüse karşı henüz etkili bir ilaç ve aşı bulunamamıştır.

Normalleşme sürecinde kılavuzumuz riskin devam ettiği gerçeğidir, son vakayı en kısa zamanda görmek tedbirlere uyumla mümkündür.

Bugünkü toplam vaka sayımız 922 yani düne göre bir düşüş olduğunu söyleyebilirim. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 17, iyileşen vaka sayımız 2 bin 241, toplam test sayımız 36 bin 521, yoğun bakımda tedavisi devam eden hasta sayımız 631, cihaza bağlı olan hasta sayımız ise düne göre bir düşüş içinde 280.

Avrupa'dan farklı olarak yurt dışından gelen tüm vatandaşları sağlık taramasından geçirmek istiyoruz.

Ayrıntılar geliyor...