Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarının satır başları şöyle;

"Bayramı çok dikkatli geçirmeliyiz"

Salgına karşı aldığımız tedbirler toplum tarafından kabul gördü. Bayramda tedbirlere uyarsak sonrasını özgür geçiririz.

Kontrollü sosyal hayat hepimizin ısrarıyla bize serbestlik sağlayacak bir dönemdir.

Vaka sayısı binin altına düştüğünde, bu düşüş nihai başarının işaret fişeği olacaktır.

Koronavirüse karşı mücadelemiz, yakın dönemdeki en büyük seferberliğimizdi.

Mücadelenin birinci döneminde başardık bundan sonra da başarılı olacağımıza inanıyorum.

"Risk hala dolaşımdadır"

Mücadelenin daha ne kadar süreceğini bilemediğimiz için hayatı yeniden planlıyoruz. Risk hala dolaşımdadır. Yeni hasta sayısının azalması güvence değildir. Sokağa maskesiz çıkılmamalı, sosyal mesafe kuralına uyulmalıdır.

Yarın itibarıyla iş yerlerinde, o iş yerinde uyulması gereken kuralları gösteren afişler ve rehberlerle karşılacaksınız.

HES kodu ile seyahat dönemi

Seyahat ederken risk taşımadığı bilgisi istenecek. Bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını Hayat Eve Sığar uygulaması aracılığıyla gösterebilecek. Hayat Eve Sığar uygulamasından alınan kod ile seyahat edilebilecek.

Yeni hastanelerimiz İstanbul'da yoğun bakım sorununu çözecek.

Ayrıntılar gelecek...