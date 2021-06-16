Haber Giriş: 16 Haziran 2021 Çarşamba 15:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sabire hemşire TRT Haber'de
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın twitle teşekkür ettiği bir günde 224 kişiye aşı yapan hemşire o twiti anlatıyor.
“Bu kız bugün 224 kişiye aşı yaptı.” Aşı ekibinden bir arkadaşımız dün böyle bir tweet atmış. Ardından, şu duygusunu paylaşmış: “Son günlerde o kadar çok aşı yaptım ki, dışarı çıkınca herkesin yüzü tanıdık geliyor.” Aşı yapan ellerinize sağlık. Bu fedakârlıklar unutulmayacak. https://t.co/fh9cHpEvfk— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 16, 2021
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