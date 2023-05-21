Rusya'nın kontrol altına aldığı Bahmut neden önemli?

Donetsk bölgesine bağlı Bahmut, Rusya-Ukrayna savaşının son aylarda en sıcak çatışmalarına sahne oldu.

Kent, saldırılarını artıran Rusya'ya karşı Ukrayna askerlerinin direnişinin sembollerindendi. Rus ordusunun saldırı imkanlarının büyük bölümü Bahmut’a yönlendirildi. Paralı Wagner askeri güçleri de büyük ölçüde bölgeye kaydırıldı.

Savaşın kilit noktası haline gelen Bahmut, Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre kontrol altına alındı.

Ukrayna kömür rezervinin yüzde 93'ü Bahmut'ta bulunuyor

Savaşın kritik noktalarından olan Bahmut, Donetsk bölgesinin en eski ve stratejik yerleşimlerinin başında geliyor.

Donetsk'in yüzde 55'ine sahip olan Rus birlikleri, ikmal yolunda yer alan kenti kontrol ederek kuzeye ilerlemeyi hedefliyor.

Ayrıca Ukrayna kömür rezervinin yüzde 93'ü Bahmut'ta bulunuyor.

Kentte kontrolü sağlayan Rusya'nın moral üstünlüğü ele geçirebileceği ifade ediliyor.

Çatışma alanına dönüşen kentte zarar görmeyen yapı kalmadı

Çatışmaların başladığı dönemde yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı Bahmut, şimdi bir hayalet kenti andırıyor. Çatışma alanına dönüşen kentte zarar görmeyen yapı kalmadı.

Bir zamanlar Ukraynalıların gezindiği sokaklar, yoğun çatışmalar nedeniyle harabeye döndü.