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TRT Haber 21.05.2023 09:39

Rusya'nın kontrol altına aldığı Bahmut neden önemli?

Rusya, Bahmut kentini kontrol altına aldı. Taraflar arasında adeta prestij savaşına dönüşen kent, aylardır yoğun çatışmalara sahne oluyordu. Peki ülkenin doğusundaki bu küçük kenti kritik yapan neydi?

Rusya'nın kontrol altına aldığı Bahmut neden önemli?
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Donetsk bölgesine bağlı Bahmut, Rusya-Ukrayna savaşının son aylarda en sıcak çatışmalarına sahne oldu.

Kent, saldırılarını artıran Rusya'ya karşı Ukrayna askerlerinin direnişinin sembollerindendi. Rus ordusunun saldırı imkanlarının büyük bölümü Bahmut’a yönlendirildi. Paralı Wagner askeri güçleri de büyük ölçüde bölgeye kaydırıldı.

Savaşın kilit noktası haline gelen Bahmut, Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre kontrol altına alındı.

Rusya, Bahmut'u kontrol altına aldıklarını duyurdu
Rusya, Bahmut'u kontrol altına aldıklarını duyurdu

Ukrayna kömür rezervinin yüzde 93'ü Bahmut'ta bulunuyor

Savaşın kritik noktalarından olan Bahmut, Donetsk bölgesinin en eski ve stratejik yerleşimlerinin başında geliyor.

Donetsk'in yüzde 55'ine sahip olan Rus birlikleri, ikmal yolunda yer alan kenti kontrol ederek kuzeye ilerlemeyi hedefliyor.

Ayrıca Ukrayna kömür rezervinin yüzde 93'ü Bahmut'ta bulunuyor.

Kentte kontrolü sağlayan Rusya'nın moral üstünlüğü ele geçirebileceği ifade ediliyor.

Ukrayna savaşının talihsiz kenti: Bahmut
Ukrayna savaşının talihsiz kenti: Bahmut

Çatışma alanına dönüşen kentte zarar görmeyen yapı kalmadı

Çatışmaların başladığı dönemde yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı Bahmut, şimdi bir hayalet kenti andırıyor. Çatışma alanına dönüşen kentte zarar görmeyen yapı kalmadı.

Bir zamanlar Ukraynalıların gezindiği sokaklar, yoğun çatışmalar nedeniyle harabeye döndü.

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