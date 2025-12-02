Puslu 6ºC Ankara
TRT Haber 02.12.2025 09:36

Rusya'dan Gürcistan’a ayçiçek yağı götüren tanker saldırıya uğradı

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'dan Gürcistan’a ayçiçek yağı götüren MIDVOLGA-2 tankerinin kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını duyurdu. Geminin Sinop'a doğru seyir etmekte olduğu belirtildi.

[Fotoğraf: AA Arşiv]
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'dan Gürcistan'a giden ayçiçek yağı yüklü MIDVOLGA-2 tankerinin, Türk kıyılarından 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirdiğini, geminin Sinop'a doğru gittiğini açıkladı.

Rusya'dan Gürcistan’a ayçiçek yağı götüren tanker saldırıya uğradı

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleriyle Sinop'a doğru seyir etmektedir denildi. 

Rusya Gürcistan Gemi
