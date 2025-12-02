Rusya'dan Gürcistan’a ayçiçek yağı götüren tanker saldırıya uğradı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'dan Gürcistan'a giden ayçiçek yağı yüklü MIDVOLGA-2 tankerinin, Türk kıyılarından 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirdiğini, geminin Sinop'a doğru gittiğini açıkladı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleriyle Sinop'a doğru seyir etmektedir denildi.