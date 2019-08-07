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Rusya ile vize serbestisi bugün başlıyor

07 Ağustos 2019 Çarşamba 08:46 - Son Güncelleme 07 Ağustos 2019 Çarşamba 08:48

Rusya tarafından hizmet ve hususi pasaport hamili Türk vatandaşlarına uygulanacak vize muafiyeti, bugünden itibaren geçerli olacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya ile yürütülen vize istişareleri çerçevesinde, karşılıklı olarak resmi pasaport hamillerine vize muafiyeti sağlandığı hatırlatıldı. Açıklamada, Rusya tarafından hizmet ve hususi pasaport hamili Türk vatandaşlarına vize muafiyetinin uygulanacağı bildirildi. Hizmet pasaportu sahibi Rusya Federasyonu vatandaşları da Türkiye'ye seyahatlerinde vize serbestisinden yararlanacağı aktarılan açıklamada, uluslararası taşımacılık yapan sürücülere de karşılıklılık temelinde vize muafiyeti sağlanacağı kaydedildi. Açıklamada, karşılıklı vize serbestisinin, bugünden itibaren geçerli olacağı bildirildi. 12 Mayıs 2010'da imzalanan vize muafiyetine ilişkin anlaşmanın 7 Ağustos 2019 itibarıyla kısmen tekrar yürürlüğe girdiği anımsatılan açıklamada, "Temennimiz, anılan anlaşmanın tüm hükümleriyle uygulanmasına başlanmasıdır." ifadesi yer aldı. Kaynak: AA Etiketler: rusya vize serbestisi rusya vize

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