Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin doğusundaki bir mevkiden 4 zırhlı araçtan oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek Rus askeri konvoyuyla buluştu.

[Fotoğraf: TRT Haber]

TSK ve Rus unsurlarının, Aynularab'ın doğusu ile Tel Abyad'ın batısı arasındaki bölgede kara devriyesi gerçekleştireceği öğrenildi. Devriyeyi gerçekleştiren konvoya İHA'lar da eşlik ediyor.

Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip ediyor.

Türk ve Rus birlikleri, Rasulayn ile Kamışlı arasındaki bölgede, geçtiğimiz cuma günü ilk ortak kara devriyesi gerçekleştirmiş, bölgeden teröristlerin çekilip çekilmediği kontrol edilmişti.

İkinci devriye 10 kilometre derinde gerçekleşecek

Türkiye ile Rusya arasındaki ortak devriyenin ikincisi gerekleştiriliyor. Türk ve Rus askerleri, teröristlerin çekilip çekilmediğini kontrol edecek. Devriye, Tel Abyad ile Ayn el Arab arasında, sınır hattından 10 kilometre derinde gerçekleşecek.

Kaynak: TRT Haber