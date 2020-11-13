Rusya heyeti, Dağlık Karabağ'da görev yapacak barış gücüyle ilgili görüşmeler yapmak üzere Ankara'da. Heyet önce Dışişleri Bakanlığı heyetiyle bir araya geldi. Görüşmeler Milli Savunma Bakanlığında devam ediyor.

Azerbaycan'ın Karabağ'da kazandığı tarihi zaferin ardından varılan anlaşmasının sahadaki denetimi için Türkiye devrede. Bölgede görev yapacak barış gücüne ilişkin detayları görüşmek üzere 20 kişilik Rus heyet bugün Ankara'da temaslarda bulunuyor.

Ortak Denetim ve Gözetleme Merkezi'nin oluşumuna yönelik ayrıntılar görüşülecek

Önce Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelen heyet, daha sonra Milli Savunma Bakanlığı'na geçti. Görüşmelerde, Türkiye ve Rusya'nın mutabakata vardığı Ortak Denetim ve Gözetleme Merkezi'nin oluşumuna yönelik ayrıntılar ele alınıyor.

Bu çerçevede taktik ve teknik olarak hangi ülke askerinin nerede duracağı, kaç kişi olacağı ve ne yapacakları gibi konular netleştirilecek.

Türkiye, bu kapsamda ateşkesin kalıcı olması ve kimsenin hakkının çiğnenmemesi için çaba harcayacak.

