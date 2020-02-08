Önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Ardından da askerler. Bugün ise heyetler görüşecek. Ankara-Moskova hattında İdlib trafiği yoğun.

Görüşmede Soçi Mutabakatı'ndaki harita masaya açılacak. Rejime verilen süre hatırlatılacak.

Dışişleri Bakanlığına gelen Rus heyet ile görüşmelerin başlaması bekleniyor.

Göç dalgasını önlemek için iki yıl önceki plan devreye sokulabilir

Ankara'nın önceliği Soçi mutabakatındaki sınırlara uyulması. Görüşmelerden sonuç alınmaz ise 2 yıl önceki plan devreye sokulacak. İdlib'in kuzeyinde belli bir derinliğe inilip Suriyeliler için güvenli bir bölge oluşturulacak.

Rus heyetle görüşmelerde altı çizilecek bir diğer konu gözlem noktaları. İdlib çatışmasızlık bölgesinde kalmaya devam edecekler. Heyetler uzlaşırsa Erdoğan ve Putin'in yüz yüze görüşmesi gündeme gelecek.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile önümüzdeki hafta görüşülebilir

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile önümüzdeki hafta görüşülebilir

Washington yönetimi de İdlib'deki süreci yakından takip ediyor. Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki bir heyetle görüşme gündemde. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen de Türk heyeti ile görüşebilir.

13-16 Şubat'taki Münih Güvenlik Konferansı da İdlib açısından önemli. Konferansa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katılacak. Rejim saldırılarından kaçan Suriyelilerin oluşturacağı göç dalgasına dikkat çekilecek.