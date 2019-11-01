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Rus askeri heyeti Ankara'ya geliyor01 Kasım 2019 Cuma 11:42 - Son Güncelleme 01 Kasım 2019 Cuma 11:56
Soçi mutabakatı çerçevesinde taktik ve teknik konuları görüşmek üzere ikinci Rus askeri heyetinin bugün Ankara’ya gelmesinin planlandığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve teknik hususları görüşmek üzere ikinci Rus Askeri Heyeti’nin bugün Ankara’ya gelmesi planlandı." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: TRT Haber