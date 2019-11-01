Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde taktik ve teknik hususları görüşmek üzere ikinci Rus Askeri Heyeti’nin bugün Ankara’ya gelmesi planlandı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: TRT Haber