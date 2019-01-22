Yerlikaya, Annesinin geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede yoğun bakım ünitesine bağlı olarak yaşamını sürdürmesi ve sağlık sorunları yaşamakta olan babasının rahatsızlığının artması sebebiyle 25.11.2015’ten beri yürüttüğü Başkanlık görevinden ayrıldı.

23.01.2019 günü en yaşlı RTÜK üyesi sıfatıyla Arif Fırtına’nın başkanlığında yapılacak haftalık Üst Kurul toplantısının birinci gündemi Başkanlık seçimi olacak.

Kurul üyeleri kendi aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçecek.

6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun gereği Yerlikaya’nın RTÜK üyeliği devam edecek.

Kaynak: TRT Haber

