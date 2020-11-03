Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
91. saatte mucizenin adı Ayla
UMKE ekipleri depremin 90. saatinde Rıza Bey Apartmanı'nın enkaz alanına geldi. Uzun uğraşlar sonucu yeni bir mucize yaşandı, Ayla Gezgin isimli çocuk enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Ayla Gezgin canlı olarak kurtarıldı" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Deprem Son DakikaSon Güncelleme: 3 Kasım 2020 Salı 10:13
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