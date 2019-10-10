Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda terörden arındırılan köylerde arama tarama çalışmaları sürüyor.

Örgüt işgalindeki Resulayn'da kurtarılan Kişto Köyünde terör örgütünün kazdığı tünel bulundu. 4 metre yerin altında, beton duvarlarla örülmüş terör tünelini TRT Haber görüntüledi. Beton duvarlarla örülü tünelin ucunun nereye gittiği henüz belirlenemedi.

11 köy terörden temizlendi

Tel Abyad'da El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe, Bir Aşık, Hamidiye, Dedat, Berzan, Cüdeyde ve Gısas köyleri ile Resulayn'daki Kişto ve Aşağı Kişto Köyü de terörden arındırıldı.

Daha önce Zeytin Dalı Harekatı'nda da terör örgütü tarafından yapılan çok sayıda tünel ortaya çıkarılmıştı.

Kaynak: TRT Haber