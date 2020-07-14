Çayeli ilçesi Madenli beldesinde şiddetli yağış hasara yol açtı. Yağışın ardından bölgede gün ağarması ile birlikte hasarın boyutu da ortaya çıkmaya başladı. Dağlardan kopan toprak örtüsü dereleri çamura bürüdü.

Rize il genelinde dün saat 16.00 sıralarında başlayan şiddetli yağış sele ve heyelanlara neden oldu. Çayeli ilçesi Köprübaşı köyünde Havva Tüysüz (82), Madenli beldesinde de Ali Uzun hayatını kaybetti. 12 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, çalışmaları yerinde sevk ve idare etmek üzere dün gece bölge gitti.

Bölgede AFAD, Jandarma, UMKE, Emniyet, Türk Kızılay, DSİ, KGM, Belediye ve STK’lardan görevlendirilen 55 personel ve 12 araçla çalışmalar yürütülüyor.

5 kişi kurtarıldı

Çayeli ilçesi Köprübaşı köyünde 9, Sarısu köyünde 42, Madenli Beldesinde 24 ve Ağıran Şelalesi oteller mevkisinde 5 kişi mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Meydana gelen heyelanlar nedeniyle kapanan 12 köy yolunun açılması için eskavatör, yükleyici, greyder, eskavatör, kanal kazıcı ve kamyonlar ile çalışmalar sürüyor. Bölgeye Jandarma Genel Komutanlığı’ndan da bir helikopter gönderildi.

Soylu: Metrekareye 263 kilogram yağış düştü

Bölgede incelemelerini sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2 kişinin hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Afetin iki ayrı vadide gerçekleştiğini belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Tabii bunların bir bölümünün önemli derecede ıslah çalışmaları yapılmış, tamamlanmış. Bir bölümünde ıslah çalışmaları devam ediyor. Bir bölümünün de yenilenmesi gerekir. O konudaki tespitlerimizi de Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz de dün gece buradaydı. Sayın Bakanımız da buradalar, Bakan Yardımcımız. Hep birlikte değerlendireceğiz. İnşallah tabii afetin ve yağmurun ölçeğinin büyük olduğunu söylemeliyim. Yani ölçüyü tekrar söyleyeyim. Geçen hafta da Sürmene ve Köprübaşı'nda sel olmuştu. 60 kilogram yağmıştı, 60-65 arası. Şimdi 262-263 kilogram, yani aynı anda çok yoğunluklu bir yağış gerçekleşti. Allah beterinden korusun diyoruz. Gerekli tedbirler bugüne kadar alınmış olanlar var. Bugünden sonra tekrar gördüğüm bu kadar büyük yağışın getirdiği sonuçların oluşturduğu tedbirler alınacaktır.

Riskli bölgelerden 36 kişi taşındı

Soylu, bir gazetecinin "Öğleden sonra için yine bir yağış uyarısı var. Gece saatlerine kadar sürecek şekilde. Şu ana kadar 36 vatandaşımızın riskli bölgelerden taşındığını biliyoruz. Bu yeni yağış için riskli bölgelerde bulunan vatandaşların taşınma işlemleri devam ediyor mu? Kaç kişi planlanıyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu konudaki riskli bölgelerdeki tahliyeleri Valiliğimiz gerçekleştiriyor. Bütün ekiplerimiz de bu konuda çalışıyorlar. Çünkü yağmurun hangi ölçekte ve şiddette gelebileceğini, hangi yoğunlukta ve hangi bölgeye yağabileceğini, esas tahminde zorluk çektiğimiz mesele bu. Evet yağmur yağacak, yoğun yağmur yağacak, mikro klima iklim olduğu için nerede ne şekilde olabileceği konusunda elbetteki noktasal bir tayin yapmak da zorluk çekiyor. Bunun için bölgesel olarak vatandaşlarımızın bu konuda tedbirli olması, aynı tedbiri de ilgili kurumlarımız ve idarelerimiz hem onlara uyararak hem de tahliyelerini gerçekleştirerek yapmaya çalışıyoruz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Şu an itibarıyla tehlike arz eden herhangi bir durum olmadığını bildiren Yazıcı, "İnşallah bunları onaracak, gidereceğiz ama herkese görev düşüyor. Belediyesine, arsa sahibine, mülk sahibine ve elbette ki bunları gözetleyecek, denetleyecek devlet kuruluşlarına. İnşallah bu tür afetlere maruz kalmayız. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.