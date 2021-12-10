Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi, şüphelinin 8 Aralık'ta Kırgızistan'da düzenlenen operasyonda yakalandığını duyurdu.

Açıklamada, terörle mücadele operasyonu kapsamında M.Ş.R.'nin gözaltına alındığı, Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi tutukevinde tutulduğu belirtildi.

Gözaltına alınan kişinin, İstanbul'da 2017 yılında bir gece kulübünde 18 ülkeden 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı ile irtibatlı olduğu vurgulandı.

İstanbul Ortaköy'de düzenlenen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.