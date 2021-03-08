Haber Giriş: 8 Mart 2021 Pazartesi 14:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rehber güncellendi, İngiltere mutasyonuyla ilgili önemli düzenleme
Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberini güncelledi. Artık İngiltere kaynaklı mutasyonlu virüs tespit edilenlerin 10 günün ardından semptom göstermiyorsa test yapılmadan karantina süreci bitirilecek.
Test zorunluluğu Güney Afrika ve Brezilya varyantında geçerli olacak.
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