İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından düzenlene operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Soylu, eylem hazırlığındaki teröristin 10 kilo patlayıcı ile yakalandığı bilgisini vererek şunları söyledi:

"Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg patlayıcıyı Kobani’den (Aynel Arap) Türkiye’ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG’li terörist Şanlıurfa Akçakale’de patlayıcı ile yakalandı..

Yine dikkat, yine takip...Teşekkürler Türk Polisi"

Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg patlayıcıyı Kobani’den (Aynel Arap) Türkiye’ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG’li terörist Şanlıurfa Akçakale’de patlayıcı ile yakalandı..



Yine dikkat, yine takip...



Teşekkürler Türk Polisi pic.twitter.com/K9bgtviCWL