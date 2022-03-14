Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 19'uncu gününde.

Dün Ukrayna'nın Lviv kentindeki Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine Rus ordusu tarafından düzenlenen saldırıda 35 kişi öldü, 137 kişi yaralandı.

Saldırının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, uçuşa yasak bölge talebini yineledi. "Hava sahamızı kapatmazsanız Rus füzelerinin NATO topraklarına düşmesi an meselesidir" açıklamasını yaptı.

[Grafik: TRT Haber]

Mersin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Kaan Kutlu Ataç, Rusya’nın NATO müttefiki bir ülkenin sınırına çok yakın bir noktaya düzenlediği bu saldırıyla ilgili, “Putin, Avrupa kapılarında ve kilidi kırmaya çalışıyor” yorumunu yaptı.

"Özellikle bu yaptırımlarla ilgili süreçleri Putin, bir savaş durumu gibi ifade etti. Son birkaç gündür yani bombalamadan birkaç gün önce Batı'nın etkisi güçlü medyasında, ABD’lilerin, Batılı'ların özel eğitimli askerlerinin Ukrayna’da direniş için eğitim verdikleriyle ilgili çok ciddi yazılar çıktı. Bu çerçeveye baktığınızda, bunlar Moskova’yı ”tedirgin” ediyor.

Doğu tarafıyla batı tarafı arasındaki o geçişkenliğin en azından askeri anlamda kapatılması gerekiyor, Batı bölgesindeki Polonya geçiş hattının kapatılması önemli.”

[Grafik: TRT Haber]

“ABD, stoklarındaki silahlar açısından en büyük yardımı Ukrayna’ya yapıyor”

Kaan Kutlu Ataç, ABD’nin stoklarındaki silahlar açısından en büyük yardımı Ukrayna’ya yaptığını söylüyor ve ekliyor:

“ABD tarihinde ilk defa bir savaş durumunda savaşa müdahil olmadan, kendi envanterindeki hazır ordu stoklarındaki silahlar açısından en büyük yardımı Ukrayna’ya yapıyor. Bunlar çok önemli. Yani depodan uçaklara yükleyip gönderiyorlar ve direkt savaş alanına sevk ediyorlar. Bu inanılmaz bir lojistik aslında.

Sürecin simgesel önemi çok büyük. Dolayısıyla ABD’nin tarihindeki en büyük envanterindeki silah yardımını yaptığı kapının bir şekilde kapatılması gerekir. Bu tabii kolay bir iş değil. Bu da bir tehdit. NATO sınırına bu kadar yakın bir çerçeveye gelmesiyle ilgili şunu da söylemek lazım, bombalamanın yapıldığı yer bir NATO üyesi başkentine yaklaşık 90 mil uzaklıkta. Dolayısıyla bu önemli bir gelişme.

Özellikle 1. Dünya Savaşı’nın muhasebesi henüz kapanmadı. Yani 1918’de biten birinci savaşın ortaya çıkarttığı siyasi yapılanmalar, henüz o defteri kapatmadı. Ve 2022’de biz bunun sürecini yaşıyoruz. 2. Dünya Savaşı da birinci savaşın bitmemiş haliydi. 2. Dünya Savaşı sonraki soğuk savaş ise bitmemiş defterdeki hesapları dondurdu ve 2022’de bu hesaplar tekrar gündeme getirildi.

Belki de dünya 9. ya da 10. Dünya Savaşı’nı yaşıyor teknik anlamda. Ama burada asıl önemli olan bu kadar yakın bir tarihin en uzun süreli askeri ittifak yapısının NATO’nun kapısına dayanmış olmasıdır. Putin Avrupa kapılarında. Dolayısıyla bu tedirginliğin pompalanacağını söyleyebiliriz."

[Grafik: TRT Haber]

“Tehdit enflasyonu yaratıldı”

Putin’in sebep olduğu bir ‘tehdit enflasyonu’nun yaşandığına dikkati çeken Kaan Kutlu Ataç, son olarak şu yorumda bulunuyor:

“Şu anda bir tehdit enflasyonu yaratıldı. Bunun yaratıcısı o. Yani bir tehdit enflasyonu içerisinde Putin Avrupa kapılarına dayandı. Coğrafi anlamda ne ifade ediyor Avrupa kapılarına? Batı, Ukrayna’nın Polonya sınırına yakın bölgesinin bombalanması ve bunun eski bir NATO eğitim merkezi üzerinden yorumlanması şuna işaret; Ukrayna’nın en batı sınırı, İtalya’ya Moskova’dan daha yakın. Dolayısıyla Ukrayna bir Avrupa ülkesi. Ve Putin’in Avrupa kapılarında olduğunu ve buna “zorla kilidi kırmaya çalıştığına” işaret. Bu son saldırının mesajını böyle okuyorum.”

Grafik: Nursel Cobuloğlu

