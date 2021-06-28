Aşılamadaki hızın devam etmesiyle ağustos ayının sonlarında daha düşük vaka sayılarının görüleceğini vurgulayan Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, ikinci doz aşılamanın da bu süreçte çok önemli olduğunu söyledi.

-Aşılamada sınır 18 yaşa indi, bundan sonra ne olacak?

-Vaka düşüşünün sürmesi için nelere dikkat edilmeli?

-2 doz aşısını yaptıran, yeni mutant virüsten korunuyor mu?



Aşılama sürecini Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan @trthaber’de değerlendirdi. pic.twitter.com/LoNv7tekg7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 28, 2021

1 Temmuzdan itibaren mevcut kısıtlamaların kaldırılacağını hatırlatan İlhan, “Kısıtlamanın olmadığı bir zaman diliminde aşılama ve bireysel önlemlerin ön plana çıktığını ifade etmek gerek. Kısıtlamaların olmadığı bir Türkiye’de devam etmek ve eski günlerimize daha hızlı dönmek istiyorsak, tüm vatandaşlarımızın hemen aşılarını olması gerekiyor. Çünkü ikinci doz için de belli bir zaman gerekiyor. Fiziki mesafe giderek önemli hale geliyor. Bu mesafeye dikkat ederek, kalabalık yerlerde maskemizi takarak ilerlersek, ağustos sonrası tüm Türkiye olarak bir arada olabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Virüsün bulaşma şekli değişmedi: Maske, mesafe hala önemli

Virüsün bulaşma yolunun hala değişmediğini belirten Prof. İlhan, “Virüsün bulaşma şekli değişmediği gibi korunma şekli de değişmedi. Maske ve hijyen hala korunmada etkili yollar. Ama bunun yanında elimizde artık aşı gücü var. Şu an için baktığımızda da ülkemizde çift doz aşısı olan vatandaşlarımızın sayısının da 15 milyona yaklaştığına şahit oluyoruz. Hedefimiz 55 milyon civarında. Hızlı şekilde toplumsal bağışıklığı oluşturmak için bizim 15 milyonluk dozu daha da artırmaya ihtiyacımız var” dedi.

“İki doz aşı sonrası Delta varyantına bağlı ölümlerin arttığına dair kanıt yok”

“Önemli olan virüsün bulaştırıcılığı artsa da bu virüsün öldürücülüğünün olmaması” diyen İlhan, şu ana kadar çift doz aşı olanlarda delta varyantına bağlı ölümlerin arttığına yönelik bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Prof. İlhan sözlerini şöyle tamamladı:

“Varyant virüsle mücadelede aşının önemi büyük. Aşı olan kişiler hastalığı hafif geçirdikleri için çevreye virüs saçmaları da az oluyor ve bulaş söz konusu olmuyor. Aşının dolaylı olarak bulaşa da katkısı var. Bütün vatandaşların bir an önce aşılarını yaptırmaları ve kişisel tedbirlere devam etmesi önemli.”