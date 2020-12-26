Haber Giriş: 26 Aralık 2020 Cumartesi 18:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Prof. Dr. Uğur Şahin: Türkiye'deki insanlara yardım edebilecek olmak bizim için mutluluk
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
BioNTech kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, "Türkiye anavatanımız. Türkiye'deki insanlara yardım edebilecek olmak bizim için büyük mutluluk" dedi.
BioNTech kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Uğur Şahin'in açıklamalarından öne çıkanlar:
Türkiye anavatanımız. Türkiye'deki insanlara yardım edebilecek olmak bizim için büyük mutluluk.
TÜBİTAK ile görüşmelerimiz var. Türkiye’de de BioNTech şirketinin bir yerini açmak istiyoruz.
Çin aşısı veya BioNTech aşısı veya başka devletin aşısı diye hiç sakınca görülmesin.
Etiketler: Biontech Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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