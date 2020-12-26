BioNTech kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Uğur Şahin'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye anavatanımız. Türkiye'deki insanlara yardım edebilecek olmak bizim için büyük mutluluk.

TÜBİTAK ile görüşmelerimiz var. Türkiye’de de BioNTech şirketinin bir yerini açmak istiyoruz.

Çin aşısı veya BioNTech aşısı veya başka devletin aşısı diye hiç sakınca görülmesin.

