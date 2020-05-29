Salgınla mücadelede dünyaya örnek olan Türkiye'de sağlık yatırımları devam ediyor. Sancaktepe'de kurulan bin 8 yataklı Profesör Doktor Feriha Öz Acil Durum Hastanesi bugün törenle hizmete girecek. Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış öncesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Söz verdiğimiz gibi çok kısa bir süre içerisinde tamamladığımız Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanemizi bugün hizmete alıyoruz. Ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

İlk kazma 9 Nisan'da vuruldu.

Çalışmalar hızla ilerledi. Sancaktepe'deki acil durum hastanesi tamamlandı. Cerrahpaşa Üniversitesi'nin unutulmaz hocalarından Profesör Doktor Feriha Öz'ün ismi verilen hastanenin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.

Hastane, kentin hizmet yarışında önemli bir görev üstlenecek

İnşa çalışmalarına 9 Nisan'da başlanan hastanenin İstanbul'un hizmet yarışında önemli bir görev üstlenmesi bekliyor.

Bu kapsamda hastanenin, başta yeni tip koronavirüs olmak üzere, salgın, deprem ve afetlerle mücadelede aktif olarak rol alması planlanıyor.

Yapımı için yaklaşık 4 bin personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı sağlık tesisi, ameliyathaneleri, MR, triyaj odaları, laboratuvarları, anjiyo ile ekoları ve ultrasonlarıyla tam teşekküllü bir hastane altyapısına sahip olarak hizmet verecek.

Hastane, 125 bin metrekare alana kurulurken, 75 bin metrekarelik kapalı alanıyla sağlık hizmeti verecek. 1008 yatak kapasitesi ile sağlık sistemine önemli katkılar sunacak hastanede istenildiğinde her oda yoğun bakıma da dönüştürülebilecek.

Sağlık tesisinde 500 araçlık otopark ve 16 ameliyathanenin yanı sıra 36'sı diyaliz ve yoğun bakım altyapısına sahip 576 banyolu hasta yatak odası, 36'sı diyaliz hasta altyapısına sahip 432 yoğun bakım yatağı, 36 acil müşahede yatağı, 8 triyaj, 2 CRP, 4 tomografi, 4 MR, 2 X-ray odası bulunuyor.