Şark görev süreleri değişecek, mazeret atamalarının kapsamı genişletilecek.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, personelden gelen talepler üzerine il ve ilçelerin görev sürelerini yeniden ele aldı.

Şark görev süresi düşürülecek

Doğu illerinde görevli 62 bin 630 polis yeni sürelere tabi olacak. Hizmet süresi artırılan bazı yerlerde görev yapan polisler bu artıştan etkilenmeyecek.

İkinci şark görevini yapan personel, yeni düzenlenen sürelerden 1 yıl eksik görev yapması durumunda şark görevini tamamlamış sayılacak.

Görev süresi 2 yıl olan birimler ile emniyet müdürü ve emniyet amirleri bu uygulamaya dahil olmayacak.

Düzenlemeyle yaklaşık 7 bin 500 polis, şark görevini tamamlayacak. Şark görevi bitenler, talep ederse önceki kadrolarına tekrar atanabilecek.

Şehit ve gazi yakınlarına yeni haklar

Mevzuat sebebiyle bazı şehit ve gazi yakınları nüfusa kayıtlı olduğu yere atanma hakkından ve şark muafiyetinden yararlanamıyordu. Yeni düzenleme ile onlar da bu hakkı kazanacak.

Mahkeme kararıyla vasi tayin edilmesi şartıyla evin tek çocuğu olan polis, anne babasının sağlık durumu nedeniyle atama talep edebilecek. Tek kardeşi olan polis de kardeşinin sağlık durumu nedeniyle atama isteyebilecek.

Mezun polisler için yeni düzenleme

Eşleri, "sabit personel istihdamı" kapsamında olan polisler, çalıştıkları birimin hizmet süresini tamamlamaları durumunda talep ederlerse "Genel İdare Hizmetleri Sınıfına" atanabilecekler.

Mezun polisler öncelikli olarak batı illerine atanacak. Görevli olduğu ilin süresi dolmadan ataması yapılmayacak.