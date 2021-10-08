Haber Giriş: 8 Ekim 2021 Cuma 09:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polis Akademisi'nde fişlenme soruşturması: 12 gözaltı kararı
Polis Akademisi öğrencilerinin FETÖ tarafından fişlenmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunun, kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve Polis Koleji öğrencilerinin FETÖ tarafından takip altına alınıp fişlenmelerine ilişkin soruşturmasında 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği anlatıldı.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara merkezli 5 ilde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.
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