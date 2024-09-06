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Gündem
DHA 06.09.2024 11:04

Polat çifti davasında tahliye kararı

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi Polat çifti davasında tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.

Polat çifti davasında tahliye kararı

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