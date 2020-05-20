Terör örgütü mensupları, sivillerin tarın arazilerini yakarak zarar vermeye devam ediyor.

Arazilerinden örgüte hibe vermeyen, örgütün uygulamalarına karşı çıkan, aileleri fakirleştirmek ve kendilerine muhtaç etmek isteyen terör örgütü mensupları, buğday ekili arazileri ateşe veriliyor.

Havan atışıyla yangın çıkıyor

Terör örgütü mensupları, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hububat ekili alanlara da Ayn Al Arab ve Rakka'nın kuzeyinden havan atışı yaparak arazileri yakıyor.

Son olarak Tel Abyad'ın güneyindeki ekili alanlara teröristlerin işgali altındaki Ayn isa bölgesinden yapılan havan atışı sonrası yangın çıktı.

Şu ana kadar terör örgütünün işgal ettiği bölgelerde yaklaşık 800 dönüm ekili alan yakıldı. Teröristler geçtiğimiz yıl Fırat'ın doğusunda buğday ve arpa ekili 180 bin dönüm araziyi ateşe vermişti.