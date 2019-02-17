Operasyonlara ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Buna göre, 15 Şubat 1999'da terörist başının Kenya'dan yakalanarak Türkiye'ye getirilişini protesto etmek ve seçim öncesi huzuru bozmak amacıyla kitlesel eylem hazırlığında olan PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik operasyonlar düzenlendi.

156 operasyonda toplam 735 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınanlardan 61’i tutuklanırken, 226’sı serbest bırakıldı. 448 şüpheli hakkında ise adli işlemler devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber