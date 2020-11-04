Açıklamayı Hakkari Valliliği yaptı. PKK terör örgütü, Derecik İlçesi Irak sınırına yakın 2 üs bölgesi arasında yol çalışması yapan iş makinelerini hedef aldı.

Füze ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda 1 işçi şehit oldu. 2 işçi de ağır yaralandı. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

2/ Saldırı haberi alınır alınmaz derhal operasyon başlatılmış, bölge havadan ve karadan ateş altına alınmıştır. Kahraman Mehmetçiklerimiz şehit kardeşimizin kanını yerde bırakmayacak, bu kalleş saldırının hesabı misliyle sorulacaktır. Milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/o2hJN88ic6 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 4, 2020

MSB: Bölgede operasyon başlatıldı

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın saldırısının ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını belirten Bakanlık, "Kahraman Mehmetçiklerimiz şehit kardeşimizin kanını yerde bırakmayacak, bu kalleş saldırının hesabı misliyle sorulacaktır. Milletimizin başı sağ olsun" açıklamasını yaptı.

Bakanlığın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Hakkari Derecik Bölgesinde yol yapım çalışması yapan işçilere saldıran eli kanlı terör örgütü PKK, 1 sivil işçi kardeşimizi şehit ederek, 2 işçimizi de yaraladı. Şehit düşen işçilerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.

Saldırı haberi alınır alınmaz derhal operasyon başlatılmış, bölge havadan ve karadan ateş altına alınmıştır. Kahraman Mehmetçiklerimiz şehit kardeşimizin kanını yerde bırakmayacak, bu kalleş saldırının hesabı misliyle sorulacaktır. Milletimizin başı sağ olsun."