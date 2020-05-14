Van Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, bugün koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Özalp ilçesi Eğribelen Mahallesi’ne Vefa Sosyal Destek Grubu kapsamında yardım götüren Özalp Belediyesi ekibi köye yardım dağıtıp ilçe merkezine dönüşe geçti.



Uzun namlulu silahla taradılar

Mehmetalan Mahallesi yakınlarında saat 12.00 sıralarında arkalarından yaklaşan bir araç içerisinde bulunan ve PKK'lı oldukları değerlendirilen kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildi.

Yardım için araca aldıkları bir sivil de can verdi

Saldırıyı gerçekleştirenler olay yerinden kaçarken bir belediye çalışanı ile ilçe merkezine dönerken yoldan aldıkları bir sivil vatandaş olay yerinde hayatlarını kaybetti.



Araçta bulunan ve yaralanan diğer belediye çalışanı ise Özalp Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Saldırganların yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

