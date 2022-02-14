Muğla'daki 10'uncu duruşmaya, sanık Cemal Metin Avcı, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılıyor.

Duruşmada sanıklar ve Pınar Gültekin'in ailesi son kez dinlenecek. Bir önceki duruşmada savcı sanıklar hakkındaki mütalaasını açıklamıştı.

Sanık Cemal Metin Avcı için canavarca hisle öldürmek suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Avcı'nın kardeşi ve diğer yakınlarının da delilleri yok etmek ve gizlemeye çalışmaktan cezalandırılmaları istenmişti.