Muğla'daki 10'uncu duruşmaya sanık Cemal Metin Avcı, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Duruşmada sanıklar ve Pınar Gültekin'in ailesinin son kez dinlenmesi bekleniyordu.

Ancak müşteki avukatı, sanık Avcı'nın delil karartmakla suçlanan kardeşinin de cinayete teşebbüsten yargılanması gerektiğini söyledi.

Konuya ilişkin yeni bir delilin Cumhuriyet Başsavcılığına verildiği kaydedildi. Bunun üzerine mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Mertcan Avcı hakkındaki soruşturma sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 11 Nisan'a erteledi.

Bir önceki duruşmada savcı sanıklar hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Sanık Cemal Metin Avcı için canavarca hisle öldürmek suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Avcı'nın kardeşi ve diğer yakınlarının da delilleri yok etmek ve gizlemeye çalışmaktan cezalandırılmaları istenmişti.